Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı enflasyonunu yüzde 30,89 olarak açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 18,61 olarak netleşti. Oranları “zam” olarak değerlendirmeyen KESK üyeleri, verilerin açıklandığı gün TÜİK önünde protesto düzenledi.

KESK, açıklanan artışın hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirterek 14 Ocak 2026’da bir günlük iş bırakma kararı aldığını duyurdu.

'TÜİK RAKAMLARI PAZARDAKİ ENFLASYONU YANSITMIYOR'

İş bırakma süreci hakkında Cumhuriyet'e konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, çarşıdaki, pazardaki enflasyonun TÜİK'in rakamlarına yansımadığını ve siyasal iktidarın uygun gördüğü çerçevede yapılan bir toplu sözleşmenin yok hükmünde olacağını belirtti.

Kamu emekçilerinin sefaleti yaşadığını söyleyen Karagöz, toplu sözleşmede taleplerinin karşılanmadığını vurgulayarak sadece 2025'te yüzde 20'lik kayıp yaşandığını, önce bu kaybın giderilmesi gerektiğini ifade etti.