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Mayıs ayı resmi enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler memur ve emekli maaşlarındaki erimeye çevrildi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (KESK-AR), çalışanların ve emeklilerin yaşadığı alım gücü kaybına ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı.

TÜİK verilerinin dahi alım gücündeki sert düşüşü saklayamadığını belirten KESK-AR, mevcut toplu sözleşmenin hükmünü yitirdiğini savunarak, "İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için acil ek zam istiyoruz" çağrısında bulundu.

"YILIN İLK 5 AYINDA MAAŞLAR BİNLERCE LİRA ERİDİ"

KESK-AR’ın hesaplamalarına göre, 2026 yılına yüzde 11’lik bir maaş artışıyla başlayan kamu emekçileri, ilk 5 ayda gerçekleşen yüzde 16,61’lik enflasyon karşısında büyük bir kayıp yaşadı.

Raporda, maaşlardaki reel erime şu rakamlarla ifade edildi:

En Düşük Memur Maaşı: 10 bin 273 TL eriyerek 61 bin 850 TL’den 51 bin 577 TL’ye geriledi.

Ortalama Memur Maaşı: 11 bin 295 TL kayıpla 68 bin TL’den 56 bin 705 TL’ye düştü.

Asgari Ücret: Alım gücü bazında 4 bin 663 TL azaldı.

Emekli Aylıkları: Ortalama memur emeklisi aylığında 5 bin 232 TL, en düşük emekli maaşında ise 3 bin 322 TL değer kaybı yaşandı.

"AÇLIĞI KONUŞUR HALE GELDİK"

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BES-AR) Mayıs 2026 verilerine atıfta bulunulan raporda; açlık sınırının 48 bin 43 TL, yoksulluk sınırının ise 117 bin 349 TL olduğu hatırlatıldı. KESK-AR, "Çalışan yoksulluğunu değil, çalışan açlığını konuştuğumuz bir noktaya geldik" eleştirisinde bulundu.

"HEDEFLERİN FATURASI EMEKÇİYE KESİLİYOR"

Ekonomi yönetiminin yıl başında yüzde 16 olarak açıkladığı 2026 enflasyon hedefinin daha ilk 5 ayda aşıldığına (yüzde 16,61) dikkat çekilen açıklamada, Merkez Bankası'nın beklentiyi yüzde 24-26 aralığına yükseltmesine rağmen maaşların hala eski hedeflere göre tutulduğu vurgulandı.

Sermaye çevrelerine vergi barışları ve teşvikler sunulurken, çalışanlara "Temmuz ayını bekleyin" denilmesini eleştiren konfederasyon, "Mevcut toplu sözleşme resmi enflasyon karşısında bile işlevsiz kalmıştır" diyerek radikal bir düzenleme talep etti.

KESK-AR’IN ÇÖZÜM İÇİN SUNDUĞU TALEPLER

Sendika, yaşanan gelir kaybının telafisi ve güvenceli çalışma ortamı için şu talepleri sıraladı:

-Son iki yıllık erimenin karşılanması adına Haziran maaşlarına ek yüzde 35 zam yapılması.

- İlave seyyanen ödemelerin ve tüm ek ödemelerin taban maaşa yansıtılması, bu tutarların emekli aylıklarına da eklenmesi.

- Tüm kamu çalışanlarına insanca yaşayabileceği kira, kreş ve ulaşım desteği sağlanması.

- Mülakat uygulamasının tamamen kaldırılması, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve grevli gerçek bir toplu pazarlık mekanizmasının kurulması.

KESK-AR raporun sonunda tüm kamu emekçilerine seslenen KESK-AR, yoksulluk ve güvencesizliğin bir kader olmadığını belirterek insanca yaşam mücadelesinde ortak hareket etme çağrısında bulundu.