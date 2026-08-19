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Kaynak: İHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 155 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 131 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 16 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 7 kişi ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 155 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan, Temmuz ayı içerisinde ifadeye yönelik araması bulunan 340 kişinin de yakalanarak işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.