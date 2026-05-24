Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, silahlı yağma suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

