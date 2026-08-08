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Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas'ta 16 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı olayı ile ilgili ortak çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde E.G., E.K., F.G. ve E.Y. isimli şüphelilerin, bazı kişileri 13 milyon 750 bin TL isteyerek tehdit ettikleri, 13 Mayıs'ta Aydın'dan keşif amacıyla Milas'a geldikleri ve olay günü farklı bir araçla tekrar ilçeye gelerek mağdurlara ait otomobili kurşunladıkları tespit edildi.

Polis ekipleri Muğla, Aydın ve Van'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında E.K.'nin İstanbul Ağır Ceza Masası ve Erzincan İlamat İnfaz Bürosunca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.G. serbest bırakılırken; E.K., F.G. ve E.Y. tutuklandı.