Karadeniz’in yeşili ve el değmemiş doğasıyla ünlü kenti Ordu, turizm destinasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek gezginlerin radarına girmeyi başardı. Çamaş ilçesinde sessiz sedasız yükselen bir doğa harikası olan Çamaş Kanyonu, son dönemde sunduğu büyüleyici görsellik ve karakteristik yapısıyla bölgenin en popüler uğrak noktalarından biri haline geldi.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede, Budak Mahallesi sınırları içerisinde korunaklı bir coğrafyada yer alan kanyon, jeolojik yapısı ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Kendine has faunası ve yeşilin her tonunu barındıran bitki örtüsüyle dikkat çeken bu doğa mirası, özellikle metropol hayatının stresinden kaçıp huzur arayan doğaseverlerin ve kartpostallık kareler yakalamak isteyen fotoğraf sanatçılarının ilk tercihi oluyor.

Çamaş Kanyonu, Ordu şehir merkezine yalnızca 1 saatlik bir mesafede bulunuyor Kapısını çalan ziyaretçi sayısında ciddi bir ivme yakalayan bölge, yerli turistlerin yanı sıra yabancı gezginlerin de ilgisini çekmeye başladı. Bölgede turizm çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.