Irak'ta Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, belediye panolarını "Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür" sloganının yer aldığı afişlerle donattı.

ITC Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ağa, Kerkük'te tüm kesim ve etnik grupların valisi olduğunun bir ifadesi olarak kentteki belediye panolarına daha önce astırdığı fotoğraflarının yerine huzur ve kardeşliği simgeleyen yeni afişler astırdı.

Açıklamada, kentteki tüm kesim ve etnik grupları yansıtan panolardaki afişlerde, "Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür" sözü Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice yazıldı.

Kentte kardeşlik, huzur ve barışın derinleşmesi için tüm belediye panolarında bu tür söz ve logoların yer alacağı afişlerin yer alacağı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi 16 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.