AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, nisan ayında göreve gelen Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Kerkük’ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne katılacağı duyuruldu.

Zorlu, konuyla ilgili olarak Birlik Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Kerkük’ün yapılacak ilk toplantıda birliğe resmen dahil edileceğini açıkladı. Bu adımla birlikte Kerkük’ün kardeş belediyelerle daha yoğun iletişim, etkileşim ve iş birliği sürecine gireceğini vurguladı.

GÜVENLİK VE KALKINMA GÜNDEMİ

Kerkük’ün Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli bir sembol ve stratejik bir kesişim noktası olduğunu ifade eden Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki ülke arasında önemli adımlar atıldığını hatırlattı.

Özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgenin barış, huzur ve güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirten Zorlu, Kerkük’ün güvenliğinin Irak’ın genel güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Görüşmede Kerkük’te yürütülen altyapı çalışmaları, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, gençler ve kadınlar için yeni sosyal alanların oluşturulması gibi başlıklar ele alındı. Bu kapsamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyet alanına giren konuların rapor haline getirilerek ilgili kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı.

Zorlu ayrıca, Vali Ağa’nın köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşları kapsayan uzlaştırıcı yönetim anlayışından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

KONYA-KERKÜK HATTINDA YENİ DÖNEM

Kerkük’ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne katılım sürecine ilişkin önemli bir ayrıntıyı paylaşan Vali Muhammed Seman Ağa, 2012 yılında Kerkük ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş belediyecilik protokolü imzalandığını ancak bu iş birliğinin bugüne kadar aktif hale getirilemediğini söyledi.

Görev süresi boyunca bu ilişkiyi işler hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Ağa, birliğe katılım kararının Kerkük için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, iki şehir arasında güçlü ortaklıkların kurulacağını kaydetti.

TÜRKMEN BAKAN MESAJI

2028 yılında tamamlanması planlanan Kalkınma Yolu Projesi’ne her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Ağa, projenin Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

Bağdat’ta gerçekleştirdikleri temaslara da değinen Ağa, Irak’ta kurulacak yeni kabinede mutlaka bir Türkmen bakanın yer alacağı yönünde güvence aldıklarını açıkladı.

Görüşmenin basına kapalı bölümünün ardından taraflar karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Vali Ağa, üzerinde Türkmence, Kürtçe, Arapça ve Süryanice ifadelerin yer aldığı özel bir Kerkük haritasını Zorlu’ya hediye ederken, Kürşad Zorlu da Vali Ağa’ya Türk Dünyası Vizyon Belgesi ile “Nevruz: Türk Dünyasının Ortak Mirası” adlı akademik eserleri takdim etti.