Performansı sırasında ön sıralarda bulunan bir izleyicinin yüzüne çok yakın mesafeden konfeti patlatması, ünlü fenomeni öfkelendirdi. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Enerjik sahne performansı ve dans şovlarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Durmaz, konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

Yakın mesafeden patlatılan konfetinin etkisiyle büyük şaşkınlık yaşayan fenomen, sinirlerine hakim olamayarak izleyiciye sert tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona ererken Durmaz, konserine kaldığı yerden devam etti.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan Kerimcan Durmaz, yaşananların tek bir anlık olay olmadığını belirtti. Söz konusu grubun gece boyunca kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Durmaz, son yaşanan konfeti olayının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Ünlü isim açıklamasında, "Dün gece sahnede talihsiz bir olay yaşadım. O grup gece boyunca davranışlarıyla beni rahatsız etti. Sonunda yüzüme çok yakın mesafeden konfeti patlatıldı. Uyarmak isterken başka biri de gözüme doğru konfeti sıktı. Adeta yumruk yemiş gibi hissettim ve canım çok yandı. Sinirle istemediğim bir tepki verdim. Elbette böyle bir davranış doğru değildi. Seyircime asla böyle yaklaşan biri değilim. Ama herkesin bir sınırı var ve o sınırın aşılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.