Malta'daki bir mekanda gerçekleştirdiği paylaşım sebebiyle insanları yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis ve 250 bin TL adli para cezası ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; Durmaz'a hapis cezasının yanında 250 bin TL adli para cezası ve yurt dışı yasağı da verildi.

NE OLMUŞTU?

Fenomen Kerimcan Durmaz, aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz sene Ocak ayında tutuklanmıştı.

8 Ocak 2025 yılında 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 20 Şubat tarihinde tahliye edilmişti.