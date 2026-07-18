Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Vezirhan beldesinde bulunan bir kereste atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin fandan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Vezirhan'da faaliyet gösteren kereste atölyesinde henüz kesin çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangının atölyenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelere göre yangının atölyede bulunan fandan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.