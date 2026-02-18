Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş

Survivor 2026’dan erken veda eden Keremcem, ada koşullarında dahi sabah ritüelini bırakmadığını açıkladı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 1

Dominik Cumhuriyeti’nde bile sirkeli su içmeden güne başlamayı başaran yarışmacı, bu alışkanlığını korumanın kendisi için şart olduğunu belirtti.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 2

Yarışmadan elenen Keremcem, Dominik’teki yaşamında sabah rutinini sürdürmek istediğini ifade etti.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 3

“Güne sirkeli suyla başlamadan edemiyorum; içine çörek otu, keten tohumu ve chia ekleyip öyle içiyorum” diyen Keremcem, Dominik’te bu malzemeleri temin etmenin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 4

Keremcem, “Programa katılmadan önce Acun’la anlaştım. Sabahları ‘Sirkeli su içmem şart’ dedim, o da onay verdi. Fakat oyunlar ve ada temposu yüzünden pek vakit bulamadım” şeklinde konuştu.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 5

KEREMCEM KİMDİR?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Keremcem, müzik ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Asıl adı Kerem Cem Dürük olan sanatçı, 28 Aralık 1977’de Muğla’da dünyaya geldi. 2000’li yılların başında müzik piyasasına adım atan Keremcem, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 6

Sanatçı, 2004 yılında yayımladığı ilk albümü “Eylül” ile büyük bir çıkış yakaladı. “Aşk Oyunu”, “Islak Islak” ve “Kandırdım” gibi şarkılarla dönemin en çok konuşulan pop sanatçıları arasında yer aldı.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 7

Romantik sözleri ve akustik ağırlıklı tarzıyla dikkat çeken Keremcem, sonraki yıllarda çıkardığı albüm ve single çalışmalarıyla kariyerini sürdürdü.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 8

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da başarılı projelere imza atan Keremcem, özellikle O Hayat Benim adlı dizideki performansıyla televizyon izleyicisinin beğenisini kazandı.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 9

2014–2017 yılları arasında ekrana gelen yapım, sanatçının oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 10

SİRKELİ SU İÇMENİN FAYDASI

Aç karnına tüketilen sirkeli su, günümüzde popüler sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında öne çıkıyor. Genellikle elma sirkesiyle hazırlanan bu içeceğin sindirimi kolaylaştırdığı, tokluk süresini uzatarak kilo yönetimine katkı sağlayabileceği ve kan şekeri dengesini destekleyebileceği ifade ediliyor.

Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş - Resim: 11

Antioksidan yönüyle vücut temizliğine yardımcı olduğu düşünülen sirkeli suyun metabolizmayı bir miktar canlandırabileceği de öne sürülen yararlar arasında. Uzmanlar ise mide sorunu yaşayanların temkinli davranması ve sirkeyi kesinlikle suyla incelterek kullanması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
