Dominik Cumhuriyeti’nde bile sirkeli su içmeden güne başlamayı başaran yarışmacı, bu alışkanlığını korumanın kendisi için şart olduğunu belirtti.
Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş
Survivor 2026’dan erken veda eden Keremcem, ada koşullarında dahi sabah ritüelini bırakmadığını açıkladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
“Güne sirkeli suyla başlamadan edemiyorum; içine çörek otu, keten tohumu ve chia ekleyip öyle içiyorum” diyen Keremcem, Dominik’te bu malzemeleri temin etmenin oldukça zor olduğunu dile getirdi.
Keremcem, “Programa katılmadan önce Acun’la anlaştım. Sabahları ‘Sirkeli su içmem şart’ dedim, o da onay verdi. Fakat oyunlar ve ada temposu yüzünden pek vakit bulamadım” şeklinde konuştu.
KEREMCEM KİMDİR?
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Keremcem, müzik ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Asıl adı Kerem Cem Dürük olan sanatçı, 28 Aralık 1977’de Muğla’da dünyaya geldi. 2000’li yılların başında müzik piyasasına adım atan Keremcem, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Sanatçı, 2004 yılında yayımladığı ilk albümü “Eylül” ile büyük bir çıkış yakaladı. “Aşk Oyunu”, “Islak Islak” ve “Kandırdım” gibi şarkılarla dönemin en çok konuşulan pop sanatçıları arasında yer aldı.
Romantik sözleri ve akustik ağırlıklı tarzıyla dikkat çeken Keremcem, sonraki yıllarda çıkardığı albüm ve single çalışmalarıyla kariyerini sürdürdü.
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da başarılı projelere imza atan Keremcem, özellikle O Hayat Benim adlı dizideki performansıyla televizyon izleyicisinin beğenisini kazandı.
2014–2017 yılları arasında ekrana gelen yapım, sanatçının oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
SİRKELİ SU İÇMENİN FAYDASI
Aç karnına tüketilen sirkeli su, günümüzde popüler sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında öne çıkıyor. Genellikle elma sirkesiyle hazırlanan bu içeceğin sindirimi kolaylaştırdığı, tokluk süresini uzatarak kilo yönetimine katkı sağlayabileceği ve kan şekeri dengesini destekleyebileceği ifade ediliyor.
Antioksidan yönüyle vücut temizliğine yardımcı olduğu düşünülen sirkeli suyun metabolizmayı bir miktar canlandırabileceği de öne sürülen yararlar arasında. Uzmanlar ise mide sorunu yaşayanların temkinli davranması ve sirkeyi kesinlikle suyla incelterek kullanması gerektiği uyarısında bulunuyor.