Keremcem’in sirkeli su sırrı ortaya çıktı: Acun’a şart koşmuş

Sanatçı, 2004 yılında yayımladığı ilk albümü “Eylül” ile büyük bir çıkış yakaladı. “Aşk Oyunu”, “Islak Islak” ve “Kandırdım” gibi şarkılarla dönemin en çok konuşulan pop sanatçıları arasında yer aldı.