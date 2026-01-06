Takım arkadaşlarının verdiği oylar sonucunda en fazla ismi yazılan ünlü şarkıcı Keremcem, eleme potasına giren isim oldu. İşte, , Keremcem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özel hayatı...

KEREMCEM KİMDİR?

Kerem Cem Dürük 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulunda gördü. İzmir Özel Fatih Koleji'ndeki ortaokul eğitiminden sonra Muğla Turgutreis Lisesinden 1995 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003’te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan "Elimde Değil" şarkısını 1996'da Ankara'da yaptı.

KARİYERİ

DİSKOGRAFİ

  • 2004 Eylül
    2005 Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track)
    2005 Maia
    2006 Aşk Bitti
    2008 Ateşler İçinde
    2009 Dokun
    2011 Hayata
    2013 Keremcem

DİZİ VE FİMLERİ

  • 2005 Kerem ile Aslı
    2005 Aşk Oyunu
    2006 Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik
    2007 İki Yabancı
    2007 Avrupa Yakası
    2008 Asteriks Olimpiyatlarda
    2008 Elif
    2008 Proje 13
    2010 Keskin Bıçak
    2011-2012 Tövbeler Tövbesi
    2012 Merhaba Hayat
    2014 İksir
    2014 O Hayat Benim
    2017 Küçük Ortak
    2017 İki Yalancı
    2018 Aşk ve Mavi
    2019 Kimse Bilmez
    2019 Aşk Çağırırsan Gelir
    2022 Maske Kimsin Sen?
    2022 Gül Masalı
    2023 Başım Belada
    2023 Doğu
    2025 Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

ÖZEL HAYATI

Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. 2015 yılında Seda Güven'den boşandı.