Takım arkadaşlarının verdiği oylar sonucunda en fazla ismi yazılan ünlü şarkıcı Keremcem, eleme potasına giren isim oldu. İşte, , Keremcem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özel hayatı...

KEREMCEM KİMDİR?

Kerem Cem Dürük 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulunda gördü. İzmir Özel Fatih Koleji'ndeki ortaokul eğitiminden sonra Muğla Turgutreis Lisesinden 1995 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003’te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan "Elimde Değil" şarkısını 1996'da Ankara'da yaptı.

KARİYERİ

DİSKOGRAFİ

2004 Eylül

2005 Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track)

2005 Maia

2006 Aşk Bitti

2008 Ateşler İçinde

2009 Dokun

2011 Hayata

2013 Keremcem

DİZİ VE FİMLERİ

2005 Kerem ile Aslı

2005 Aşk Oyunu

2006 Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik

2007 İki Yabancı

2007 Avrupa Yakası

2008 Asteriks Olimpiyatlarda

2008 Elif

2008 Proje 13

2010 Keskin Bıçak

2011-2012 Tövbeler Tövbesi

2012 Merhaba Hayat

2014 İksir

2014 O Hayat Benim

2017 Küçük Ortak

2017 İki Yalancı

2018 Aşk ve Mavi

2019 Kimse Bilmez

2019 Aşk Çağırırsan Gelir

2022 Maske Kimsin Sen?

2022 Gül Masalı

2023 Başım Belada

2023 Doğu

2025 Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

ÖZEL HAYATI

Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. 2015 yılında Seda Güven'den boşandı.