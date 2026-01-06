Takım arkadaşlarının verdiği oylar sonucunda en fazla ismi yazılan ünlü şarkıcı Keremcem, eleme potasına giren isim oldu. İşte, , Keremcem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özel hayatı...
KEREMCEM KİMDİR?
Kerem Cem Dürük 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulunda gördü. İzmir Özel Fatih Koleji'ndeki ortaokul eğitiminden sonra Muğla Turgutreis Lisesinden 1995 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003’te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan "Elimde Değil" şarkısını 1996'da Ankara'da yaptı.
KARİYERİ
DİSKOGRAFİ
- 2004 Eylül
2005 Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track)
2005 Maia
2006 Aşk Bitti
2008 Ateşler İçinde
2009 Dokun
2011 Hayata
2013 Keremcem
DİZİ VE FİMLERİ
- 2005 Kerem ile Aslı
2005 Aşk Oyunu
2006 Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik
2007 İki Yabancı
2007 Avrupa Yakası
2008 Asteriks Olimpiyatlarda
2008 Elif
2008 Proje 13
2010 Keskin Bıçak
2011-2012 Tövbeler Tövbesi
2012 Merhaba Hayat
2014 İksir
2014 O Hayat Benim
2017 Küçük Ortak
2017 İki Yalancı
2018 Aşk ve Mavi
2019 Kimse Bilmez
2019 Aşk Çağırırsan Gelir
2022 Maske Kimsin Sen?
2022 Gül Masalı
2023 Başım Belada
2023 Doğu
2025 Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı
ÖZEL HAYATI
Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. 2015 yılında Seda Güven'den boşandı.