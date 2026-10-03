İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy'un şikayet ifadesine ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Ersoy, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini, elinde HTS ve ses kayıtları bulunduğunu söylediğini ve mesleki kariyerini olumsuz etkileyecek şekilde psikolojik baskı uyguladığını iddia etti.

Gündoğdu ile yaptığı görüşmelerin ardından uzun süre maçlarda görevlendirilmediğini savunan Ersoy, yaşadığı sürecin hem kendisini hem de ailesini maddi ve manevi açıdan etkilediğini ifade etti.

'SENİN HAKEMLİĞİNİ BİTİRME AŞAMASINDAYIM'

Ersoy'un aktardığına göre Gündoğdu ile Riva'da yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmesinde, kendisine yönelik tehdit içerdiğini belirttiği ifadeler kullanıldı.

Ersoy, Gündoğdu'nun kendisine şu sözleri söylediğini öne sürdü:

"Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım. Senin kafanı koparacağım. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Yurt içi ve yurt dışı otel odalarında aleyhimde konuşuyormuşsun."

İddiaları reddettiğini belirten Ersoy, somut kanıt istediğinde Gündoğdu'dan yalnızca "Güvendiğim insanlar bunu bana verdi" yanıtını aldığını ileri sürdü.

TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI SONRASI YAŞANANLARI ANLATTI

Ersoy, görüşmenin ardından Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Bodrumspor çeyrek final karşılaşmasına atandığını belirtti.

Bu görevlendirmenin kendisinde yoğun stres yarattığını ifade eden tecrübeli yardımcı hakem, psikolojik baskı altında sahaya çıktığını ve maçın ardından yeniden uzun süre görev alamadığını savundu.

'ELİMDE HTS KAYITLARI VAR DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ'

Kerem Ersoy'un ifadesinin devamı şu şekilde:



"Ferhat GÜNDOĞDU bana “ilk yaptığımız görüşmeden sonra baban beni niye aramadı” diye sordu. Ben de Ferhat GÜNDOĞDU’na “babamın aramasına ben mani oldum, konuyu birlikte değerlendirdik, babam bana bu şekilde kimseyle bir görüşmesinin olmadığını söyledi” dedim.

Görüşme biter bitmez babamı kendisini aratacağımı söyledim. O da bana “beni kimse aramasın. Babanın da kalbini kırarım” dedi.

Bunun üzerine Ferhat GÜNDOĞDU bana yine elimde HTS kayıtları var diyerek tepki gösterdi ancak HTS kayıtlarının içeriği ile ilgili yine hiçbir somut bilgi söyleyemedi.

Yine kendisine bir önceki görüşmeden sonra benim maça atamasının bende yoğun bir stres ve moral bozukluğuna neden olduğunu, çok kötü bir psikoloji ile maça çıktığımı, bu şekilde bir davranışta bulunmasına anlam veremediğimi söyledim.

O da bana “o maçı zaten önceden atamıştım, sen niye tekrar geldin ki, yeni bir şey söylemiyorsun, ben de bir şey söyleyeceğini zannetmiştim” dedi ve devamında önceki görüşmemizdeki söylemlerine benzer söylemlerde bulundu."

'UEFA'DA BAĞLANTILARIM OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞ'

"Bu görüşmenin ardından da yine 4 Mayıs 2025 tarihinde bir Süper Lig müsabakasına yardımcı hakem olarak atandım. Son olarak da 10 Mayıs 2025 tarihinde bir Süper Lig müsabakasına AVAR olarak atandıktan sonra sezonun son haftasına kadar hiçbir müsabakada görev alamadım. Daha sonra UEFA tarafından Konferans Ligi Final Müsabakasına rezerv yardımcı hakem olarak ismen atandım. Ferhat GÜNDOĞDU benle görüştükten sonra bir kez de babamla yüz yüze bir görüşme yaptı.

Neredeyse bana söylediği ifadelerin tamamen aynısını kendisine de kullanmış. İlaveten UEFA tarafından Konferans Ligi Final Müsabakasına rezerv yardımcı hakem olarak ismen atanmam ile ilgili olarak UEFA’da bağlantılarım olduğu, bu bağlantıları kullanarak bu atamayı gerçekleştirdiğim yönünde bir iddiayı beyan etmiş. Böyle bir söylemin tamamen gerçek dışı olduğu ortadadır. Herhangi bir hakemin UEFA’daki böyle prestijli bir final maçına kendisinin atanmasını sağlaması akla, mantığa, hayatın doğal akışına tamamen aykırı bir durumdur."

'SEZONUN İLK YEDİ HAFTASINDA HİÇBİR MAÇTA GÖREV ALAMADIM'

"Ferhat GÜNDOĞDU’nun babamla yaptığı bu görüşmeden sonra MHK tarafından geçen sezon sonuna kadar hiçbir futbol müsabakasında görevlendirmem yapılmamıştır. Yazın açıklanan üst klasman yardımcı hakem klasmanında ismim olmasına ve hali hazırda en kıdemli FIFA yardımcı hakem pozisyonunda olmama, sezon başında yapılan atletik testleri başarı ile tamamlamama ve hakemlik ile ilgili her şeyi yerine getirmeme rağmen 2025-2026 sezonunun ilk yedi haftasında hiçbir müsabakada tarafıma görev verilmemiştir.

Bu durum üzerimde yoğun bir psikolojik baskı ve şiddet oluşturmaktadır. Yukarıda belirttiğim şekilde hakemlik yapmak üzere bütün şartlarımın tam olması, hiçbir eksiğimin olmaması ve aynı zamanda ülkenin en kıdemli FIFA yardımcı hakemi olduğum göz önünde bulundurulduğunda bu sezon bana hiçbir şekilde görev verilmemesi hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir durumdur. Bu durum yakın çevremde ve kamuoyunda mesleğim ile ilgili olumsuz bir algı oluşmasına sebebiyet vermektedir. Geçmiş kariyerimdeki yönettiğim maçlar ve genel hakemlik performansım, defalarca ülkemizi üst düzey maçlarda temsil etmiş bir hakem olmam göz önünde bulundurulduğunda içinde bulunduğum durumun izahı mümkün değildir."

'FERHAT GÜNDOĞDU'NUN BANA MOBBİNG UYGULADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

"Tarafıma maç verilmemesi somut bir veriye dayandırılamadığı gibi izahı da mümkün değildir. Durum bu şekilde iken Ferhat GÜNDOĞDU’nun yukarıda bahsettiğim ve anlam vermediğim hiçbir gerçekliği olmayan, soyut iddiaları nedeniyle tarafıma maç verilmediğini düşünüyorum. Bu şekilde Ferhat GÜNDOĞDU’nun tarafıma mobbing uyguladığını düşünüyorum.

Eğer bu şekilde tarafıma maç verilmeye devam ederse bir sonraki klasman derecelendirmelerinde hiç puanım olmadığı için hakemlik hayatım bitecektir. Bu durum beni ve ailemi maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilemekte ve beni psikolojik olarak yıpratmaktadır."



