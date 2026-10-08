Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay'ın Galatasaray'ın son yıllarda kazandığı şampiyonluklara ilişkin açıklamaları gündem oldu.

Eski takımının başarıları hakkında kullandığı ifadelerin tartışma yaratması üzerine deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Röportajın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kerem Demirbay, sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu.

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukların büyük bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm. Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım.

'BİRÇOK ZORLUKLA KARŞILAŞTIK'

Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz, karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık.

Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı.

Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu gösterir.

'GALATASARAY CAMİASINDA OLUŞAN KIRGINLIĞIN FARKINDAYIM'

Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamınagelirdi.

Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devamediyorum."