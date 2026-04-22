Kerem Bürsin, geçtiğimiz yıl Melisa Sabancı Tapan ile ilişkisini sonlandırmasının ardından Yağcıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman birlikte çekildikleri kareleri sosyal medyada paylaşıyordu. Son dönemde birlikte görüntülenmemeleri ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Önceden birbirlerinin paylaşımlarına sıkça beğeni ve yorum yapan çiftin artık bu etkileşimlerde bulunmaması da dikkat çekti. Her ne kadar sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip etseler de, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamaları ayrılık söylentilerini güçlendirdi.