24 yıl sonra katılacağımız Dünya Kupası'nın hazırlıklarına Riva'da başlayan A Milli Takım'da dün gerçekleştirilen antrenman Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı herkesi korkutmuştu.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN DURUMU NETLİK KAZANDI
Kampın 2. gününde yaşanan şansız sakatlık sonrası Fenerbahçeli yıldızın son durumu netlik kazandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; tedavisine başlanan Kerem Aktürkoğlu, 7 ila 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KORKULAN OLMADI
Sakatlandığı pozisyon sonrası saha kenarına gelerek büyük üzüntü yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüleri durumunun ciddi olabileceği endişesini yaratmıştı. Neyse ki korkulan olmadı.
Milli yıldızın Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.