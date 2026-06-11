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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları sürerken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ay-yıldızlı futbolcular, hem takım içindeki atmosfer hem de turnuvadaki hedefleriyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

KEREM'DEN SAKATLIK MÜJDESİ

Son dönemde yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, herhangi bir sorununun kalmadığını söyledi.

Milli futbolcu, "Sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Güzel bir kamp oluyor. Tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'SADECE KATILMAK BAŞARI OLMAMALI'

Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacak olmasının büyük bir gurur olduğunu belirten Kerem, hedeflerinin sadece turnuvaya gitmek olmadığını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu, "Sadece buraya gelmek, katılmak bizim gibi bir ülke için başarı olmamalı. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarırız ve bunu tüm dünyaya gösteririz umarım." dedi.

ORKUN: 'İLK MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Takımdaki atmosferin çok güçlü olduğunu vurgulayan Orkun Kökçü, milli takım kampını aile ortamına benzetti.

Orkun, "Arkadaş ortamı aile ortamı gibi. Herkes iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

'BİR ŞEYLER BAŞARMAK İSTİYORUZ'

2002 Dünya Kupası hikayeleriyle büyüdüğünü belirten Orkun Kökçü, Türkiye ile benzer bir başarı yaşamanın hayalini kurduğunu söyledi.

Milli futbolcu, "Şimdi bu sahnedeyiz. Sadece katılmak değil, bu turnuvada bir şeyler başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'BİZDEN KORKABİLİRLER'

Turnuvadaki rakiplerin Türkiye'yi hafife almaması gerektiğini söyleyen Orkun Kökçü, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Orkun, "Bizi 'dark horse' olarak görmelerine katılıyorum. Takım olarak kaliteli oyuncularla doluyuz. Her an ekstra bir şey yapabilecek kapasitede oyuncularımız var. Bizden korkabilirler." değerlendirmesinde bulundu.