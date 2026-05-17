Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Eyüpspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de takımın iki golünü kaydeden milli yıldız Kerem Aktürkoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: 'SENEYE DAHA FARKLI ŞEYLER KONUŞACAĞIZ'

Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi:

"Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin. Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz. Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı! Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız! Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çok mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum."