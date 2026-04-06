Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dün Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbide 90+11'de penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada kendisine yönelik hareket içerikli mesajlara daha fazla dayanamadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımları yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

'KEREM AKTÜRKOĞLU VE AİLESİNE SİSTEMATİK ŞEKİLDE HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ'

Açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.