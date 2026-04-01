A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

24 YIL SONRA GELEN TARİHİ BAŞARI

Bu sonuçla Türkiye, 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez turnuvaya katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıllık hasreti sona erdirerek yeniden dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

KEREM: 'BU ANLARIN HAYALİNİ KURUYORDUK'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, “Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi milletimizi gururlandırmak istiyoruz.” dedi.

'MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN'

Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan milli futbolcu, “Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun.” ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN KATILMALIYIZ'

Dünya Kupası’nın her futbolcu için en büyük hedef olduğunu belirten Kerem, “Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz.” dedi.