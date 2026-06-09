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Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Kerala'nın Idukki bölgesinde meydana geldi. Yetkililer, Mari isimli kadının iki çocuğuyla birlikte okul servisini bekledikleri noktaya doğru yürüdüğü sırada yavrularıyla birlikte bölgede bulunan bir dişi fille karşılaştığını belirtti.

Yoğun sis nedeniyle fili fark edemediği değerlendirilen Mari, filin saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, 11 yaşındaki oğlu yaralandı. Birkaç metre geride yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğunun ise saldırıdan etkilenmeden kurtulduğu bildirildi.

Bölgedeki yetkililer, son dönemde yabani hayvanların yerleşim alanlarına yaklaşmasına ilişkin vatandaşları sık sık uyardıklarını hatırlatarak, özellikle sabahın erken saatlerinde ve görüş mesafesinin düşük olduğu hava koşullarında dikkatli olunması çağrısında bulundu.