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Kaynak: İHA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen planlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gelen bir ihbarı ve teknik takibi değerlendiren jandarma timleri, Kepez ilçesinde belirlenen bir adrese baskın gerçekleştirdi.

EV DEĞİL ADETA CEPHANELİK

Şüphelilerin ikametinde narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar ortaya çıkarıldı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları şu şekilde açıklandı:

1 kilo 147 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi,

1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör,

2 adet pompalı av tüfeği ile 3 adet av tüfeği şarjörü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla evde bulunan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.