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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Birimi, Zabıta ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü, genel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ev içerisinde biriken, kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli eşya ve atıklar tek tek tahliye edildi.

EKİPLER TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Çalışma sonucunda 8 kamyon dolusu atık evden çıkarılarak uygun şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Atıkların tahliyesi sırasında yol güzergâhında oluşan çevresel kirlilik de belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evin çevresi ve yakınındaki yeşil alanın bulunduğu bölge ekiplerin çalışmasıyla atıklardan arındırılarak daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.