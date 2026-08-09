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Kaynak: DHA

Olay, dün gece saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletmede tamirci olarak görev yapan Emin Kubay, arızalanan kepçenin onarımı sırasında iş makinesinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kubay, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan 28 yaşındaki işçi, sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kubay’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pervari ilçesine bağlı Yeniaydın köyünde defnedileceği bildirildi.

Kazanın ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı.