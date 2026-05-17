Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edirne Keşan’a bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Ali Paşa Halk Çarşısı için depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle mahkemeden yıkım kararı çıktı. Kararın ardından çarşı içerisindeki tüm ticari işletmeler hızla tahliye edildi ve bu ayın başı itibarıyla bölgede kontrollü yıkım çalışmalarına start verildi.

Çalışmalar kapsamında, iş merkezinin henüz yapımı tamamlanmamış 5 katlı blokunun yıkımı sırasında ise ortaya çarpıcı görüntüler çıktı. İş makinesinin vurduğu tek bir kepçe darbesiyle koca bina saniyeler içinde adeta kağıt gibi yerle bir oldu.

Yıkımla birlikte etrafı devasa bir toz bulutu kaplarken, binanın bu kadar kolay çökmesi çevredeki vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı. Olası bir felaketin önüne geçildiğini gözler önüne seren o ürkütücü anlar, çevre sakinleri tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.