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Kaynak: DHA

Davutpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesinde altyapı çalışması yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, kepçeyle gerçekleştirilen kazı sırasında yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik parçalarına rastladı.

Görevliler, jandarma ve Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi aldı. Alanda inceleme yapan müze yetkilileri, mozaiğin zarar görmeden çıkarılması ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.