Kenya’da etkisini artıran şiddetli yağışlar, başkent Nairobi’deki baraj için alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Yetkililer, Nairobi Barajı’nda su seviyesinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek bölge halkına acil tahliye çağrısında bulundu.

Kenya Su Kaynakları Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde yoğunlaşan yağışların barajdaki doluluk oranını hızla artırdığı ifade edildi. Barajın taşma ihtimali ve set yapısında oluşabilecek riskler nedeniyle özellikle aşağı kesimlerde yaşayanların bölgeyi terk etmesi istendi.

Uyarı kapsamında Kibera başta olmak üzere Nyayo Highrise, Dam Estate, Lang'ata, Nairobi West ve Madaraka bölgelerinde yaşayanların daha yüksek ve güvenli alanlara geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Baraj suyunun aktığı güzergâhta bulunan herkesin dikkatli olması ve güvenli bölgelere tahliye olması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Kenya Meteoroloji Dairesi, 19-24 Mart tarihleri arasında ülke genelinde etkili olacak yağışların yer yer 24 saat içinde 20 milimetreyi aşabileceğini duyurdu.

Kenya’da 6 Mart’tan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında 70’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.