Cesetlerin çuvallara konulduğu, çocuklar arasında ise yeni doğan bebeklerin de bulunduğu ifade edildi.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, polis ekipleri hafta sonu gelen gizli bir ihbar üzerine bölgede araştırma başlattı. İlk etapta daha az sayıda ceset olduğu düşünülse de kazı çalışmaları ilerledikçe toplam sayının 32’ye ulaştığı tespit edildi.

Yetkililer, elde edilen ilk bulguların bazı cenazelerin hastanelerden ya da morglardan getirilmiş olabileceğine işaret ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.