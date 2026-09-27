Kaynak: Diğer

Kentsel dönüşümde gözler yeni dairelerin büyüklüğüne ve inşaatın ne zaman biteceğine çevrilirken, yıkılan eski binadan çıkan malzemeler de ayrı bir ekonomik değer oluşturuyor. İnşaat demiri, bakır kablolar, alüminyum doğramalar ve metal kapılar geri dönüşüme gönderilebiliyor; çalışır durumdaki kombi, klima ve petekler ise yeniden kullanılabiliyor.



Türkiye Gazetesi’nden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, İstanbul’da 20 daireli tipik bir apartmandan çıkan geri kazanılabilir metal ve tesisat malzemelerinin tahmini piyasa değeri 250 bin ila 750 bin lira arasında değişiyor. Tutar, binanın büyüklüğüne ve malzemelerin durumuna göre farklılaşıyor.

HURDA KİMİN OLACAK?



Yıkılan binadan çıkan hurdanın otomatik olarak müteahhide ait olduğuna ilişkin genel bir kural bulunmuyor. Gelirin kime ait olacağı, maliklerle müteahhit arasında yapılan sözleşmedeki hükümlere göre belirleniyor. Hurdanın yıkım firmasına bırakılması karşılığında yıkım bedelinden indirim yapılması da mümkün olabiliyor.





Hurda geri dönüşüm sektörünün tahminlerine göre, İstanbul’da dönüşüm için yıkılan 20 daireli bir apartmandan elde edilebilecek malzemelerin değeri 250 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıkabiliyor.



GELİRİN BÜYÜK KISMI KİME?



Gelirin büyük kısmı, yaklaşık 25 ila 60 ton geri kazanılabilir inşaat demirinden geliyor. Bakır kablolar, alüminyum doğramalar, çelik kapılar, pirinç bataryalar ile çalışır durumdaki kombi ve klimalar da toplam değere katkı sağlıyor.











