Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş

Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, göçükte tedbiren arama yapıldı. Çökme sırasında 2 kişinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken bir iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Çöken bina dron ile havadan görüntülendi.