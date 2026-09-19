Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, göçükte tedbiren arama yapıldı. Çökme sırasında 2 kişinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken bir iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Çöken bina dron ile havadan görüntülendi.
Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş
İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamındaki boş bina yıkım sırasında aniden çöktü. Yoldan geçen 3 kişi yaralanırken, enkaz altında kalmış olabileceği değerlendirilen 2 kişi için hassas burunlu köpeklerle arama başlatıldı.Kaynak: DHA
İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yoldan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında 2 kişinin kalmış olabileceği ihbarı üzerine köpekli arama çalışması yaptı. Tarama çalışmalarının sonucunda göçük altında kalanın olmadığı tespit edildi.
Binanın çöktüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçen 2 kişinin son anda kaçarak kurtulduğu görüldü. Öte yandan bir iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi.