Yeniçağ Gazetesi
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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamındaki boş bina yıkım sırasında aniden çöktü. Yoldan geçen 3 kişi yaralanırken, enkaz altında kalmış olabileceği değerlendirilen 2 kişi için hassas burunlu köpeklerle arama başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 1

Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, göçükte tedbiren arama yapıldı. Çökme sırasında 2 kişinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken bir iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Çöken bina dron ile havadan görüntülendi.

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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 2

İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 3

Çökme sırasında yoldan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında 2 kişinin kalmış olabileceği ihbarı üzerine köpekli arama çalışması yaptı. Tarama çalışmalarının sonucunda göçük altında kalanın olmadığı tespit edildi.

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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 5

Binanın çöktüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçen 2 kişinin son anda kaçarak kurtulduğu görüldü. Öte yandan bir iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi.

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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 6
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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 7
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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 8
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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 9
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Kentsel dönüşümde korku dolu anlar: Yıkım esnasında çöküş - Resim: 10
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