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Kaynak: İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binanın bir kısmı, çalışma sırasında yanındaki apartmanın üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Alibey Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, riskli yapı olarak belirlenen 5 katlı binanın kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı. Çalışmalar sürerken yapının ayakta kalan bölümü dengesini kaybederek bitişikte bulunan 5 katlı apartmana yaslandı.

Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmana yaslanan bina bölümü kontrollü şekilde yıkılarak tehlike ortadan kaldırıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yan apartmanın 4 katında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.