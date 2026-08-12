Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı

Dünya'nın haberine göre, Özellikle İstanbul’da uygulanan “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında konut başına sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşırken, farklı bir program kapsamında riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi veriliyor.