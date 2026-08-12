Yeniçağ Gazetesi
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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı

Kentsel dönüşümde evini yenilemek isteyen vatandaşlara milyonlarca liralık destek sağlanıyor. İstanbul’da “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında 1 milyon 875 bin liraya kadar destek verilirken, riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. 31 Aralık 2026 tarihi ise dikk

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 1

Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla vatandaşlara sunulan hibe, kredi, taşınma ve kira destekleri devam ediyor. Dönüşüm sürecinde tapu, ruhsat ve iskan işlemlerinde de çeşitli muafiyet ve indirimlerden yararlanılabiliyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 2

Dünya'nın haberine göre, Özellikle İstanbul’da uygulanan “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında konut başına sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşırken, farklı bir program kapsamında riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi veriliyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 3

"YARISI BİZDEN" KAPSAMINDA 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen vatandaşlara “Yarısı Bizden” kampanyasıyla önemli bir finansman desteği sağlanıyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 4

Kampanya kapsamında bir konut için:

875 bin lira hibe
875 bin lira kredi
125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 5

Böylece bir konut için toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşıyor

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 6

İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.

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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 31 AALIK DETAYI

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar açısından 31 Aralık 2026 tarihi önem taşıyor.

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Bu tarihe kadar riskli yapı olarak tespit edilen konut ve iş yerleri, diğer şartları da karşılamaları halinde destek kapsamına alınabilecek.

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Bu nedenle riskli yapı sürecinde olan vatandaşların belirtilen tarihe ilişkin şartları ve başvuru koşullarını dikkate alması gerekiyor.

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RİSKLİ YAPILARA 3 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ

Kentsel dönüşüm kapsamında dikkat çeken bir diğer destek ise İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi.

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Proje kapsamında riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi sağlanıyor. Finansman ilk yıl ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla sunuluyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 12

Bazı vatandaşlara ise ek faiz indirimi uygulanabiliyor. Başka konutu bulunmayanlar, orta ve düşük gelirli haneler, emekliler, belirli şartları taşıyan engelliler ve şehit aileleri bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 13

Binanın enerji verimliliği de faiz oranında avantaj sağlayabiliyor.

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Programın ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'ı kapsadığı belirtiliyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 15

TAPU VE RUHSAT MASRAFLARINDA DA AVANTAJ SAĞLANIYOR

Kentsel dönüşüm desteği yalnızca hibe ve kredi imkanlarından oluşmuyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 16

Dönüşüm kapsamındaki yapılarda şartlara bağlı olarak yapı ruhsatı, iskan, tapu ve belediye harçlarında çeşitli muafiyet ve indirimler uygulanıyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 17

Riskli yapıların dönüşüm sürecinde düzenlenen bazı sözleşme ve resmi belgelerde noter harcı ve damga vergisi açısından da avantajlar bulunuyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 18

Tapu harcında ise belirli işlemler için yüzde 4'lük alım-satım harcından istisna uygulanabiliyor. Ancak söz konusu avantajın hangi işlem ve aşamada geçerli olduğu dönüşüm sürecine göre değişiyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 19

KİRA VE TAHLİYE DESTEĞİ DE BULUNUYOR

Riskli yapısını boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri ile şartları karşılayan kiracılara kira veya tahliye yardımı da sağlanıyor.

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Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı - Resim: 20

Bu destekler “Yarısı Bizden” kampanyasından bağımsız olarak 6306 sayılı Kanun kapsamında veriliyor.

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