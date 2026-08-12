Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla vatandaşlara sunulan hibe, kredi, taşınma ve kira destekleri devam ediyor. Dönüşüm sürecinde tapu, ruhsat ve iskan işlemlerinde de çeşitli muafiyet ve indirimlerden yararlanılabiliyor.
Kentsel dönüşümde 3 milyon TL destek: Son tarih açıklandı
Kentsel dönüşümde evini yenilemek isteyen vatandaşlara milyonlarca liralık destek sağlanıyor. İstanbul’da “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında 1 milyon 875 bin liraya kadar destek verilirken, riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. 31 Aralık 2026 tarihi ise dikkKaynak: Diğer
Dünya'nın haberine göre, Özellikle İstanbul’da uygulanan “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında konut başına sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşırken, farklı bir program kapsamında riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi veriliyor.
"YARISI BİZDEN" KAPSAMINDA 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK
İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen vatandaşlara “Yarısı Bizden” kampanyasıyla önemli bir finansman desteği sağlanıyor.
Kampanya kapsamında bir konut için:
875 bin lira hibe
875 bin lira kredi
125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
Böylece bir konut için toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşıyor
İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 31 AALIK DETAYI
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar açısından 31 Aralık 2026 tarihi önem taşıyor.
Bu tarihe kadar riskli yapı olarak tespit edilen konut ve iş yerleri, diğer şartları da karşılamaları halinde destek kapsamına alınabilecek.
Bu nedenle riskli yapı sürecinde olan vatandaşların belirtilen tarihe ilişkin şartları ve başvuru koşullarını dikkate alması gerekiyor.
RİSKLİ YAPILARA 3 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ
Kentsel dönüşüm kapsamında dikkat çeken bir diğer destek ise İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi.
Proje kapsamında riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi sağlanıyor. Finansman ilk yıl ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla sunuluyor.
Bazı vatandaşlara ise ek faiz indirimi uygulanabiliyor. Başka konutu bulunmayanlar, orta ve düşük gelirli haneler, emekliler, belirli şartları taşıyan engelliler ve şehit aileleri bu kapsamda değerlendirilebiliyor.
Binanın enerji verimliliği de faiz oranında avantaj sağlayabiliyor.
Programın ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'ı kapsadığı belirtiliyor.
TAPU VE RUHSAT MASRAFLARINDA DA AVANTAJ SAĞLANIYOR
Kentsel dönüşüm desteği yalnızca hibe ve kredi imkanlarından oluşmuyor.
Dönüşüm kapsamındaki yapılarda şartlara bağlı olarak yapı ruhsatı, iskan, tapu ve belediye harçlarında çeşitli muafiyet ve indirimler uygulanıyor.
Riskli yapıların dönüşüm sürecinde düzenlenen bazı sözleşme ve resmi belgelerde noter harcı ve damga vergisi açısından da avantajlar bulunuyor.
Tapu harcında ise belirli işlemler için yüzde 4'lük alım-satım harcından istisna uygulanabiliyor. Ancak söz konusu avantajın hangi işlem ve aşamada geçerli olduğu dönüşüm sürecine göre değişiyor.
KİRA VE TAHLİYE DESTEĞİ DE BULUNUYOR
Riskli yapısını boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri ile şartları karşılayan kiracılara kira veya tahliye yardımı da sağlanıyor.
Bu destekler “Yarısı Bizden” kampanyasından bağımsız olarak 6306 sayılı Kanun kapsamında veriliyor.