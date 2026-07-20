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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Meydanbaşı Caddesi üzerinde yıkımına başlanan binada iş makinesiyle yürütülen çalışma sırasında güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu öne sürüldü. Yıkım devam ederken çevreye toz ve moloz savrulduğu, cadde üzerindeki araç trafiğinin sürdüğü ve yayaların çalışma alanının hemen yanından geçmeye devam ettiği gözlendi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yıkım süresince yolun araç ve yaya geçişine kapatılması ile çevrede daha kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini dile getirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, benzer çalışmaların daha güvenli şartlarda yapılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.