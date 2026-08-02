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Kaynak: İHA

Yangın, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı devam eden Gülsan Sanayi Sitesi’nde oldu. Boş bir dükkandan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dükkanda yanan çöp ve çeşitli atıkları kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için polis olayla ilgili inceleme başlattı.