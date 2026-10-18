İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel demokrasinin temel taşları olan ve kentin her noktasında vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören muhtarları unutmadı. 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen özel kahvaltı organizasyonunda, İstanbul’un 961 mahallesinde gece gündüz demeden görev yapan mahalle muhtarları İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, yerel yönetim ile muhtarlık müessesesi arasındaki iş birliğinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Geniş bir katılımla gerçekleşen buluşmada, yerel yönetim birimleri ile muhtar temsilcileri sırayla söz alarak düşüncelerini dile getirdi. Kürsüye ilk olarak İstanbul Muhtar Federasyonu Başkan Vekili Seval Özkan çıktı. Ardından hem Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı hem de Tüm Muhtarlar Sendikası Genel Başkanı görevini yürüten Selami Aykut katılımcılara hitap etti. Son olarak söz alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, muhtarların kent yaşamındaki kritik rolüne ve belediye ile yürütülen koordinasyonun değerine dikkat çeken kapsamlı bir konuşma yaptı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşmasında salondaki tabloya dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili, Genel Sekreter Yardımcıları, İETT Genel Müdürü, daire başkanları ve çok sayıda bürokratın muhtarlarla aynı sofrayı paylaştığını vurguladı. Aslan, hafta sonu olmasına rağmen gösterilen bu yüksek katılımın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile muhtarların ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kentte yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dileklerini iletti. Belediye olarak tüm imkânların seferber edildiğini belirten Aslan, yaşanan zor günlerin geride bırakılması için vatandaşların yanında olmaya aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

Büyük bir felaketin atlatıldığını belirten Nuri Aslan, muhtarların afet anındaki kritik rolüne özel bir parantez açarak konuşmasını sürdürdü. İBB ile muhtarlıklar arasındaki koordinasyonun en net sonuçlarının afet sırasında görüldüğünü ifade eden Aslan, olay anında mahalleyi en iyi tanıyan muhtarların belediye ekiplerine anında bilgi akışı sağladığını aktardı. Bu hızlı haberleşme ağı sayesinde İBB ekiplerinin olay bölgelerine zaman kaybetmeden müdahale edebildiğini belirten Başkanvekili, bu güçlü iş birliğinin can kayıplarını ve maddi zararları en alt seviyede tutmada hayati rol oynadığını vurgulayarak tüm muhtarlara katkılarından dolayı teşekkür etti.