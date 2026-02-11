“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında Mart 2025’te tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan hakkında tahliye kararı verildi.
Mahkemenin verdiği kararın ardından iki isim cezaevinden serbest bırakıldı. Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nden çıkan Ebru Özdemir’i ailesi ve yakınları karşıladı. Tahliye sırasında cezaevi önünde duygusal anlar yaşandı. Yaşanan duygu dolu anları gazeteci Murat Altıntoprak, sosyal medya hesabından paylaştı.
Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan Özdemir ve Çalışkan’ın yargılamasının devam edeceği öğrenildi.