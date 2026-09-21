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Kaynak: İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Geçmişten Gelen Lezzetler, Geleceğe Kalan Tarifler" sloganıyla kentin geleneksel yemek kültürünü canlı tutacak yeni bir eğitim serisini hayata geçirdi. Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi’nde düzenlenen organizasyonun ilk durağında, yöre mutfağının başda Tacı olan tarhananın yapımı ele alındı. Katılımcılar; buğday unu, yoğurt, sebze ve baharatların ideal oranlarla bir araya getirilmesinden hamurun mayalanmasına, kurutma tekniklerinden saklama koşullarına kadar asırlık üretim aşamalarını uzmanlardan uygulamalı olarak öğrenme şansı yakaladı.

YENİ ROTA ERİŞTE YAPIMI

Geleneksel üretim yöntemlerinin paylaşılmasına imkan tanıyan proje, önümüzdeki günlerde farklı yerel lezzetlerle devam edecek. İlerleyen süreçte yoğurt mayalama, peynir, turşu, şerbet, sübye ve yöresel ekmek yapımı gibi etkinliklerle sürdürülmesi planlanan serinin bir sonraki adımı Erişte Yapımı Atölyesi olacak. Yöresel mutfak mirasına ilgi duyan vatandaşlar, belediyenin resmi başvuru portalı üzerinden kaydolup eğitimlere katılabilecek.