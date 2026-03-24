Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Kent Lokantası Ramazan Bayramının ardından yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Kent Lokantasının artık daha merkezi bir noktada hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Başkan Bakkalcıoğlu, Lokantanın Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi No: 17’de (eski Zabıta Müdürlüğü binası) adresine taşındığını duyurarak, 23 Mart Pazartesi günü itibari ile vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Başkan Bakklacıoğlu yaptığı açıklamada, “Halkımızın Sofrası Kent Lokantamız, daha merkezi bir konumda bulunan Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi No: 17’de (eski Zabıta Müdürlüğü binamız), 23 Mart 2026 Pazartesi gününden itibaren yeni yeri ve modern görünümüyle hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek.” dedi.