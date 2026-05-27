İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim sürecindeki vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirilmesine öncülük ettiği Kent Lokantaları, dar gelirlilere umut oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen uygulama kapsamında dört çeşit yemekten oluşan menü kent genelinde 50 liradan vatandaşlara sunulurken, Karşıyaka Yamanlar Şubesi’nde uygulanan 25 liralık fiyat özellikle dar gelirli yurttaşların bütçesine destek oluyor.

Konak (Kemeraltı), Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka (Yamanlar), Menemen ve Aliağa olmak üzere altı farklı noktada hizmet veren Kent Lokantaları, hijyenik, güvenilir, lezzetli ve ekonomik yemek seçenekleriyle yoğun talep alıyor.

Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık 900 bin porsiyon yemek satışına ulaşan uygulama, bir milyon porsiyon hedefine de şimdiden yaklaşmış durumda.

Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantaları’nda hizmet hafta içi her gün saat 11.30’da başlıyor.

Yemekler merkez mutfakta hazırlanırken, üretim süreci gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminden geçiriliyor. Ayrıca "askıda yemek" uygulaması sayesinde dayanışma kültürü desteklenerek paylaşma ve sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlanıyor.

Yamanlar Kent Lokantası’ndan yararlanan yurttaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Dağduran, "25 liralık yemek bugün için çok çok iyi. Personelden de memnunuz, hizmet güzel, hijyen güzel. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" dedi. Abdullah Demir ise "Allah bin kere razı olsun. Hizmet veren belediye başkanlarımız ve çalışan işçilere minnettarız. Halk çok memnun" ifadelerini kullandı.