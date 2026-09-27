Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti

Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti

Beşiktaş'taki performansıyla beklentileri karşılayamayan Keny Arroyo, Cruzeiro formasıyla sergilediği grafik neticesinde Ekvador Milli Takımı'na davet edildi. Öte yandan Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ise milli arada tesislerde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 1

Beşiktaş forması giydiği dönemde beklentilerin gerisinde kalan Keny Arroyo, kariyerindeki çıkışı Brezilya ekibi Cruzeiro'da sürdürüyor.

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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekipte görev aldığı 14 karşılaşmada 2 gollük katkı sağlayan 20 yaşındaki Ekvadorlu hücum oyuncusu, yeni takımında sergilediği skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 3

13 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 4

2026 yılı içerisinde Cruzeiro formasıyla toplam 44 resmi müsabakaya çıkan Arroyo, bu maçlarda 8 gol atıp 5 asist yaparak 13 gole doğrudan katkı verdi.

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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 5

Son olarak Vitoria mücadelesinde 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan genç oyuncu, gösterdiği bu performansın ardından yaklaşık iki yıllık aradan sonra yeniden Ekvador Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 6
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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 7
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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 8
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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 9
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Kenny Arroyo'dan şaşırtan çıkış: Beşiktaş sonrası uçuşa geçti - Resim: 10
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