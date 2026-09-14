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Kaynak: AA

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin ulaştığı gösteri sanatları merkezinin mali kayıtlarına göre, başkent Washington'ın sembol yapılarından olan Kennedy Sahne Sanatları merkezi iflasın eşiğinde olabileceği öne sürüldü.

Başkan Donald Trump tarafından atanan yeni yetkililer, mali olarak iflasın eşiğinde olan merkezin bu hafta içi kapılarını kapatabileceğini, Trump'ın adının merkezin ismine eklenmesinin "iflastan kaçınmanın tek yolu" olabileceği haberde öne sürüldü.

Aynı yetkililer, Trump'ın adının merkezin adına eklenmesinin ardından başkanın merkez için bağış toplanmasını hızlandırabileceğini ve bu yolla sahne sanatları merkezinin kurtulabileceğini de aktardı.

MAAŞLAR ÖDENEMEYECEK

Mütevelli heyeti üyelerine geçen salı dağıtılan 57 sayfalık raporda merkezin mali yapısı ve mevcut finansal durumuna ilişkin karamsar bir tablonun ağırlıklı olduğu belirtildi. Merkez yetkilileri, hızlıca çözüm bulunmaması halinde "birkaç hafta içinde" personel maaşlarının ödenemeyeceğini ve rutin bakım sözleşmelerinin bedelinin karşılanamayacağı aktarıldı.

SON SÖZ TRUMP'TA

Yetkililer, Trump’ı kamuoyu önünde onurlandırmanın, kurumun ayakta kalması için yeterli parayı toplamada onun yardımını sağlayabileceği görüşünü de ifade etti.