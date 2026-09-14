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Kaynak: AA

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akçiçek köyünde ikamet eden 64 yaşındaki Zeliha Polat, rahatsızlanması üzerine çeşitli şikayetlerle 3 gün önce Alaca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkik ve incelemelerin ardından Polat’a, kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu.

SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumunun kritikleşmesi üzerine Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Zeliha Polat, tedavi altına alındı. Yaşlı kadın, sevk edildiği hastanede doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE DEFNEDİLDİ

KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Zeliha Polat'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Akçiçek köyüne götürüldü. Bulaş riskine karşı virüs protokolleri doğrultusunda özel güvenlik önlemleri altında kılınan cenaze namazının ardından Polat, köy mezarlığında toprağa verildi.