Sivas genelinde tırmanışa geçen kene vakalarının önüne geçebilmek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya indi. Kontrolleri ve bakımları tamamlanan 500 keklik, zararlılarla biyolojik mücadele kapsamında Yıldızeli ilçesi kırsalında doğal ortama bırakıldı.
Kene kabusuna karşı kanatlı önlem: Sivas'ta bin keklik kene avı için doğaya salındı
Sivas'ta artış gösteren kene vakalarına karşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü biyolojik mücadele başlattı. Son olarak Yıldızeli kırsalına bırakılan 500 keklikle birlikte kent genelinde doğayla buluşturulan keklik sayısı bine ulaştı.Kaynak: İHA
KENE POPÜLASYONUNU DENGELERKEN YABAN HAYATINA DESTEK
Doğal beslenme alışkanlıkları doğrultusunda böcek ve çeşitli zararlılarla beslenen kekliklerin, kene popülasyonunu kontrol altında tutmada kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yürütülen bu projeyle hem keneyle doğal yollardan mücadele edilmesi hem de bölgede zamanla azalan keklik popülasyonunun yeniden güçlendirilmesi hedefleniyor.
KORUMA ALTINA ALINAN BÖLGEDE AVCILIK YASAKLANDI
Yürütülen saha çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürü Mehmet Yıldız, projenin temel amacının kene mücadelesini desteklemek ve yaban hayatını canlandırmak olduğunu vurguladı. Son salımla birlikte kent genelinde toplam bin kekliğin doğal yaşam alanlarına kavuştuğunu belirten Yıldız, kekliklerin uyum sağlaması ve korunması adına kuşların salındığı bölgenin avcılık faaliyetlerine tamamen kapatıldığını duyurdu.