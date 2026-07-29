Kene kabusuna karşı kanatlı önlem: Sivas'ta bin keklik kene avı için doğaya salındı

KENE POPÜLASYONUNU DENGELERKEN YABAN HAYATINA DESTEK

Doğal beslenme alışkanlıkları doğrultusunda böcek ve çeşitli zararlılarla beslenen kekliklerin, kene popülasyonunu kontrol altında tutmada kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yürütülen bu projeyle hem keneyle doğal yollardan mücadele edilmesi hem de bölgede zamanla azalan keklik popülasyonunun yeniden güçlendirilmesi hedefleniyor.