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Kaynak: AA

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Şenay Tokmak'a yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Kene temasından bir süre sonra fenalaşan talihsiz kadın, durumunun kötüye gitmesi üzerine yakınları tarafından hızla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumun ciddiyeti anlaşıldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Alaca Devlet Hastanesindeki ilk tetkiklerin ardından KKKA şüphesi taşıyan Tokmak, vakit kaybedilmeden Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan 57 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

KKKA şüphesiyle hayatını kaybeden Şenay Tokmak'ın vefatı, ailesini ve köy halkını yasa boğdu. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazenin, bugün ikindi namazına müteakip Killik köyünde defnedileceği öğrenildi. Uzmanlar, özellikle kırsal alanlarda yaşayan ve tarımla uğraşan vatandaşları kene vakalarına karşı bir kez daha uyardı.