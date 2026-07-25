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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Kalp Doktoru Doç. Dr. Seçkin Dereli, fındık sezonu öncesi vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı. Lyme hastalığının yalnızca cildi değil kalbi de etkileyebileceğini belirten Dereli, doğru tanı sayesinde genç bir hastanın gereksiz yere kalıcı kalp pili takılmasından kurtulduğunu açıkladı.

"KENE SADECE CİLDİ DEĞİL KALBİ DE ETKİLEYEBİLİR"

Kalp Doktoru Doç. Dr. Seçkin Dereli, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı. Fındık bahçesi, yayla, orman ve piknik sonrası karşılaşılabilecek kenelerin taşıdığı Lyme hastalığının yalnızca cildi değil, kalbin ritmini de etkileyebileceğini belirten Dereli, hastalığın ciddi ritim bozukluklarına yol açabileceğini söyledi.

BAYILMA ŞİKÂYETİYLE GELDİ, KALICI KALP PİLİNDEN KURTULDU

Doç. Dr. Seçkin Dereli, 40 yaşındaki bir kadın hastanın nabız düşüklüğü ve bayılma şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, hastaya öncelikle geçici kalp pili takıldığını ifade etti. Ancak enfeksiyondan şüphelenerek gerekli tetkikleri yaptıklarını ve hızla antibiyotik tedavisine başladıklarını aktaran Dereli, tedavinin ardından hastanın kalp ritminin tamamen normale döndüğünü ve kalıcı kalp piline ihtiyaç kalmadığını açıkladı.

"DOĞRU TANI HAYAT BOYU KALP PİLİ TAŞIMAYI ÖNLEDİ"

Lyme hastalığının zamanında düşünülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dereli, aksi halde genç hastanın gereksiz yere ömür boyu kalıcı kalp piliyle yaşamak zorunda kalabileceğini söyledi.

FINDIK BAHÇESİNE GİDENLERE ÖNEMLİ UYARI

Doç. Dr. Seçkin Dereli, özellikle fındık bahçesi, yayla, orman ve piknik dönüşlerinde vücudun mutlaka kene açısından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca özellikle gençlerde açıklanamayan nabız düşüklüğü, baş dönmesi veya bayılma şikâyetleri görüldüğünde Lyme hastalığının mutlaka akla getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"DOĞRU TANI GEREKSİZ KALP PİLİNİ ÖNLEYEBİLİR"

Kalp Doktoru Doç. Dr. Seçkin Dereli, uyarısını şu sözlerle tamamladı:

"Doğru tanı, hastayı ömür boyu taşıyacağı gereksiz bir kalp pilinden kurtarabilir."