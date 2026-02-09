Panathinaikos Aktor Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ile EuroLeague'in 28. haftasında cuma günü oynanacak zorlu maç öncesi takımdaki eksiklerle ilgili konuştu.

KENDRICK NUNN FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini korurken Ergin Ataman bu konuda iyimser olduğunu açıkladı.

ERGİN ATAMAN: 'NUNN ANTRENMANLARA BAŞLAYAYACAK'

Koç Ataman, "Nunn'ın hafta başında normal antrenmanlara başlamasını bekliyoruz. Cuma günü maçımız var. Umarım o zamana kadar ağrısı olmaz ve sorun yaşamaz. Onun dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'SLOUKAS'IN KÜÇÜK BİR SAKATLIĞI VAR, UMARIM HAZIR OLUR'

Öte yandan Sloukas'ın durumuyla ilgili de kısa bir bilgilendirmede bulunan Ataman, "Sloukas'ın da biraz ağrısı var, küçük bir sakatlığı var. Umarım hazır olur” diye konuştu.