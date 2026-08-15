Yeniçağ Gazetesi
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Kendini örümcek adam yerine koydu: Elektrik tellerinden hava minderine

Beyoğlu’nda uyuşturucu etkisindeki bir şahıs elektrik tellerine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. İkna çalışmaları sırasında dengesini kaybedip düşen adamı, itfaiyenin açtığı hava minderi kurtardı.

Kaynak: İHA
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Kendini örümcek adam yerine koydu: Elektrik tellerinden hava minderine - Resim: 1

İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, binanın dış cephesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin ikna çalışmaları sırasında dengesini kaybeden şahıs, itfaiye ekiplerinin açtığı hava minderine düştü.

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Kendini örümcek adam yerine koydu: Elektrik tellerinden hava minderine - Resim: 2

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs binanın dış cephesinden tırmanarak elektrik tellerinin üzerinde durarak intihar girişiminde bulundu.

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Kendini örümcek adam yerine koydu: Elektrik tellerinden hava minderine - Resim: 3

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları esnasında binaya tırmanmaya çalışan kişi dengesini kaybederek itfaiye ekiplerinin açtığı mindere düştü.

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Kendini örümcek adam yerine koydu: Elektrik tellerinden hava minderine - Resim: 4

Mindere düşen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kendini örümcek adam yerine koydu: Elektrik tellerinden hava minderine - Resim: 5
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