İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, binanın dış cephesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin ikna çalışmaları sırasında dengesini kaybeden şahıs, itfaiye ekiplerinin açtığı hava minderine düştü.
Kendini örümcek adam yerine koydu: Elektrik tellerinden hava minderine
Beyoğlu’nda uyuşturucu etkisindeki bir şahıs elektrik tellerine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. İkna çalışmaları sırasında dengesini kaybedip düşen adamı, itfaiyenin açtığı hava minderi kurtardı.Kaynak: İHA
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Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs binanın dış cephesinden tırmanarak elektrik tellerinin üzerinde durarak intihar girişiminde bulundu.
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Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları esnasında binaya tırmanmaya çalışan kişi dengesini kaybederek itfaiye ekiplerinin açtığı mindere düştü.
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Mindere düşen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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