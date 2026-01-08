İstanbul'da bir cemaat “Peygamberin kendilerine gelirlerini Allah yolunda kullanmak üzere bir fabrika kurmalarını emrettiğini” söyleyerek para toplayıp dolandırıcılık yaptı.



55 yaşındaki N.C. isimli kadın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Nevzat Kanbur'un, evi ipotek ettirerek krediler çektiğini, kredilerin ödemesi bittikten sonra evi geri devretmediğini, şüphelilerin birlikte insanların dini duygularını istismar edip menfaat sağladıklarını söyledi.

KENDİNİ HZ. ALİ OLARAK TANITTI!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre mağdurlardan 57 yaşındaki T.E. de cemaat yöneticilerinden İbrahim Ertok'un oğlu olan Kuntay Ertok'un da sohbetlerde kendisini "Hazreti Ali" olarak tanıttığını söyledi.

5 YIL CEZA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 26 Nisan 2024’te hazırlanan iddianamede, Ali Dilbaz, Derviş Dilbaz, Erburak Kaban, İbrahim Ertok, Kuntay Ertok, Nevzat Kanbur ile Yusuf Kenan Ceran isimli yedi şüphelinin “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılması istendi. İbrahim Ertok, Kuntay Ertok ile Nevzat Kanbur’a 5 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti.