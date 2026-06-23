2011 sonrası iç savaşın ilk döneminde isteyen Suriyeli Türkiye ye geldi. Bunun adı fiilen “açık kapı politikası” idi. Resmî gerekçe, Suriye’deki iç savaş ve insan hakları ihlalleri nedeniyle çok hızlı büyüyen insani krizdi. Göç İdaresi de Türkiye’nin Suriye ile “tarihi, kültürel ve komşuluk bağları” nedeniyle açık kapı politikası izlediğini ifade etti. Gelenler arasında hangileri terörist, hangileri suçlu, dün ve bugün kimse bilmiyor.

Suriye’de iç harp bitti… Suriyelileri insanlık gereği tutma gerekçemiz de bitti. Ama geri gitmedi?

İçişleri Bakanlığı’nın 04.05.2026 tarihli açıklamasına göre Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 2.280.542, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı ise 667.565 olarak açıklanmıştır.

Afganlılar ve diğerlerini de katarsak, yasal kalış hakkı olanların toplamı 3 615 491’dir. Bunun dışında kayıt altına alınmayan kaçaklar da var. Bunların bir kısmı yakalanıyor.

2025 yılında yakalananlar;

Afganistan uyruklu 44.157 Suriye uyruklu 22.515 Diğer uyruklar 93.581 Toplam yakalanan düzensiz göçmen 160.253

2025 yılında ceza mahkemelerine gelen Suriyeli ve Afganlı sanık sayısı 223 bin 940 oldu. Bunların bir kısmı ceza aldı.

Dünyada adına mülteci denilen ve bugüne kadar ne olduğu kesin anlaşılmayan bu kaçaklardan Türk halkı çok sorunlar yaşadı. Yaşıyor da Dünyada geçmişte ve bugün başka bir millet bu kadar mülteci sorunu yaşamamıştır.

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki Suriyeli geçici koruma nüfusuna ilişkin değerlendirmesini;

Halkın refahı,

İstihdam-işsizlik,

Konut-kira,

Kaçakçılık,

Eğitim,

Sağlık hizmetleri,

Sosyal gerilimler,

AB topluluk ilişkilerinde sorunlar; olarak yapıyor.

Öte yandan, Türk halkı da mülteci istemiyor.

Suriyeliler Barometresi 2023, Türk kamuoyunun yüzde 89’u Suriyelilerin geri gönderilmesini istedi.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün düzenlediği “Geçici Koruma Altındaki (GKA) Suriyelilere Yönelik Türkiye'deki Toplumsal Bakış Bilgi Anketi”ne göre; Türk Halkının;

Yüzde 89,4 ile Suriyeliler kesinlikle evet dönmeli,

Yüzde 1,9 kesinlikle hayır dönmemeli,

Yüzde 3,6 fark etmez, dedi.

Metropoll Araştırma anketinde, Türk seçmeninin yüzde 82'sinin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini istediği ortaya konmuştur. Bu oran AK Parti tabanında da yüzde 85 olarak yüksek çıkmıştır.

3. UNHCR Suriyeliler Barometresi raporları ve Yüzyıl Türkiye Enstitüsü anketleri verilerinde, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi yönündeki toplumsal talebin yüzde 90'ın üzerinde olduğu görülmüştür.

Dünya Bankası raporlarında, anketlerde ve fiili olarak Suriyelilerin halka maliyeti yüksektir. Kendi halkı işsiz ve yoksullukla boğuşan bir ülke neden ülkesinde 4 milyona yakın mülteci ve kaçar barındırır?